« Ren’contes » – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Salle du Verger Châtellerault, 22 août 2023, Châtellerault.

« Ren’contes » – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Mardi 22 août, 21h00 Salle du Verger 4€, 6€, 8€. Pass famille : 2 adultes accompagnés au minimum de 2 enfants : 20 € ou 16€ pour les adhérents Caus’ette

Rencontre entre les associations Abracadaconte de Fontaine le Comte, Les contes de la Cheminée Ronde de Fondettes, Vestibule de la Parole de Poitiers et Caus’ette, pour une ribambelle de contes de divers horizons.

Portés par les conteuses et les conteurs, les contes se promènent, se transmettent, se réinventent, se renouvellent et nous enchantent.

Une soirée à ne pas manquer.

Programme

.En cas d’intempéries, repli salle du Verger.

