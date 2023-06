« Ceux de Canteloube » – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Salle du Verger Châtellerault, 8 août 2023, Châtellerault.

« Ceux de Canteloube » – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Mardi 8 août, 21h00 Salle du Verger 4€, 6€, 8€. Pass famille : 2 adultes accompagnés au minimum de 2 enfants : 20 € ou 16€ pour les adhérents Caus’ette

Ceux de Canteloube…c’est comme ça qu’on nous appelle en Périgord noir. Nous sommes dit-on un brin rustiques aux yeux de ceux d’en bas.

En 2000, Zéphirin Calmon vigneron, ancien résistant, décède à l’orée de ses 80 ans.

Derrière le corbillard inattendu, vous suivrez MOI (prononcez moy), le chien de Zéphirin, ceux du hameau de CANTELOUBE, et bien d’autres personnages hors normes : Jaufré le cantonnier-fossoyeur, Kéké le benêt commun, Ricou le paysan reconverti, les Néos (ruraux), Méline au veuvage fringant, Pelhou le bistrot et en fin de cortège, les Refusants qui s’invitent là comme qui de droit…

Aux obsèques de Zéphirin Calmont, c’est un païs qu’on enterre…

Mais vous savez bien, à l’enterrement le plus triste éclatent les rires pouffés les plus dévastateurs, celui-ci n’échappe pas à la règle.

.En cas d’intempéries, repli salle du Verger.

Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 07 04 77 27 http://www.contescausette.fr/

2023-08-08T21:00:00+02:00 – 2023-08-08T22:20:00+02:00

Ici l’été 2023 spectacle-concert