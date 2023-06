« Chuuutt confession d’une conteuse » – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Salle du Verger Châtellerault, 1 août 2023, Châtellerault.

« Chuuutt confession d’une conteuse » – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Mardi 1 août, 21h00 Salle du Verger 4€, 6€, 8€. Pass famille : 2 adultes accompagnés au minimum de 2 enfants : 20 € ou 16€ pour les adhérents Caus’ette

Et « En guise de mise en bouche, un court conte coquin du 17ème siècle.

A partir de ses souvenirs d’enfant, de petite fille et de femme, Italia Gaeta a écrit le texte du spectacle « Chuuut, confessions d’une conteuse » comme une longue ligne de temps qui se déroule. Au fil des albums photos elle devient ainsi le témoin de l’effeuillage des saisons à travers le reflet du miroir du temps.

Mêlant habilement réalité et fiction elle nous fait partager des moments inoubliables, des scènes désopilantes et tendres : le premier baiser, les voyages scolaires, les amitiés éternelles, les questions existentielles…

Gilles Ghéraille accompagne ce voyage dans le temps en musique et en chansons.

Programme

En cas d’intempéries, repli salle du Verger.

Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 04 77 27 »}] [{« link »: « http://www.contescausette.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T21:00:00+02:00 – 2023-08-01T22:05:00+02:00

2023-08-01T21:00:00+02:00 – 2023-08-01T22:05:00+02:00

Ici l’été 2023 spectacle-concert