«La Grande Traversée » Contes du Québec – Les Mardis au Verger – Association Caus'ette
Mardi 25 juillet, 21h00
Salle du Verger
4€, 6€, 8€. Pass famille : 2 adultes accompagnés au minimum de 2 enfants : 20 € ou 16€ pour les adhérents Caus'ette
Embarquer vers un nouveau monde.

Naviguer sur des eaux furibondes.

Douter que la terre est ronde.

Compter les aiguilles de son coffre pour se rassurer.

Conter les histoires de son terroir pour ne pas oublier.

Contenter le Pouvoir de s’épandre, à s’en rependre.

Dans la langue des filles du roy, Nadine nous offre un bouquet de contes et de récits qui ont traversé l’Atlantique.

Une soirée tout en mystère, humour et poésie.

