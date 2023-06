« Ronde de Femmes» – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Salle du Verger Châtellerault, 18 juillet 2023, Châtellerault.

« Ronde de Femmes» – Les Mardis au Verger – Association Caus’ette Mardi 18 juillet, 21h00 Salle du Verger 4€, 6€, 8€. Pass famille : 2 adultes accompagnés au minimum de 2 enfants : 20 € ou 16€ pour les adhérents Caus’ette

Vivre chaque jour l’ordinaire c’est ça qui est EXTRAordinaire !

Michèle Bouhet experte et passionnée de la tradition orale mêle ici ses souvenirs d’enfance, ses voisines, les femmes de son environnement et fait revivre et dévoile quelques secrets bien gardés.

C’est à partir de rencontres avec des femmes réelles ou imaginaires que sont nées ces histoires avec pour héroïnes Marthe, Alice, Suzanne et la grand-mère paternelle.

Un témoignage fictif, un hommage à la sensualité permanente et quotidienne, à la richesse de l’ordinaire.

Un petit chef-d’œuvre où les mots sont tout puissants et auxquels la musique donne encore plus d’ampleur.

Accueil avec l’association « Les Amis du Vieux Poitou» .

Programme

En cas d’intempéries, repli salle du Verger.

Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T21:00:00+02:00 – 2023-07-18T22:30:00+02:00

Ici l’été 2023 spectacle-concert