Quelle heure est-il ? Mercredi 22 mars, 18h30 Salle du Verger

Entrée libre De tout temps, l’homme a cherché à se repérer dans le temps. Sons sens de l’observation et son ingéniosité lui ont permis de réaliser des « garde-temps »;de plus en plus précis. C’est l’histoire de l’évolution de la mesure du temps.de la préhistore à nos jours qui vous sera proposée dans cette conférence. Salle du Verger Avenue du Mal Leclerc 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T17:30:00+00:00 – 2023-03-22T19:00:00+00:00

