Regards des Châtelleraudais sur l'étranger et le réfugié pendant la Seconde Guerre moniale, conférence de Marie-Claude Albert
Mercredi 11 janvier 2023, 18h30
salle du Verger

Entrée libre

La conférencière propose de revenir sur la réaction de la population châtelleraudaise à l’arrivée des « déracinés » en septembre 1939 et à son évolution sous l’occupation allemande. salle du Verger Av. du Maréchal Leclerc, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Tandis que des foules de « déracinés » fourmillent sur le quai de la gare, le 2 septembre 1939, le maire de Châtellerault requiert le « devoir de vigilance contre la doctrine sauvage du racisme ». Comment la population châtelleraudaise réagit-elle quand elle voit s’ajouter aux exilés espagnols et aux évacués de Moselle, des soldats belges en déroute, des Polonais et autres étrangers, et tous ces civils du nord et de la région parisienne propulsés sur les routes de l’exode en mai-juin 1940 ? Comment évolue-t-elle face au contrôle et à l’exclusion imposés sous l’occupation allemande ?

Marie-Claude ALBERT, docteure en Histoire et chercheure associée au CRIHAM (laboratoire de recherches en Histoire de l’université de Poitiers), membre du CCHA, de VRID (site numérique Vienne-résistance-internement-déportation), et de l’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation), autrice de l’ouvrage Châtellerault sous l’Occupation, Geste, rééd. poche, 2022.

