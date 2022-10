Prévention au risque routier et aide à la conduite Salle du Verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Prévention au risque routier et aide à la conduite Salle du Verger, 17 novembre 2022, Châtellerault. Prévention au risque routier et aide à la conduite Jeudi 17 novembre, 09h00 Salle du Verger

sur réservation

Atelier de sécurité routière Salle du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Votre Département et la Poste, avec le soutien du CCAS de Châtellerault, innovent ensemble pour améliorer le confort de conduite et la sécurité des habitants de la Vienne de plus de 60 ans en développant des actions collectives de prévention autour de la sécurité routière.

Nous vous proposons de participer à une formation spécialement conçue pour vous, sur une demi-journée pour mieux appréhender les risques en terme de sécurité routière, avec au programme une formation théorique et un atelier sur un simulateur de conduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T09:00:00+01:00

2022-11-17T17:00:00+01:00 La Poste

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle du Verger Adresse 141 avenue du Maréchal Leclerc 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Age minimum 60 Age maximum 100 lieuville Salle du Verger Châtellerault Departement Vienne

Salle du Verger Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Prévention au risque routier et aide à la conduite Salle du Verger 2022-11-17 was last modified: by Prévention au risque routier et aide à la conduite Salle du Verger Salle du Verger 17 novembre 2022 Châtellerault salle du verger Châtellerault

Châtellerault Vienne