Job dating intérim Salle du Verger, 29 janvier 2019, Châtellerault.

Job dating intérim Mardi 29 janvier 2019, 09h00 Salle du Verger

Gratuit. Ouvert à tout public, sans inscription.

Augmentez vos chances de trouver un emploi rapidement ! Venez rencontrer en un même lieu 9 agences d’emploi temporaires (intérim) en recherche de candidats dans des domaines divers. handicap moteur mi

Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault La Renaitrie Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

JOB DATING INTERIM : Augmentez vos chances de trouver un emploi rapidement !

Afin de faciliter votre mise en relation avec des professionnels du territoire, la Mission Locale Nord Vienne (MLNV) organise son JOB DATING INTERIM, en partenariat avec le FAF.TT et 9 agences d’emploi temporaires (interim).

Le Job dating intérim se déroulera le mardi 29 janvier 2019 entre 9h et 11h30 à la Salle du Verger de Châtellerault (141 Parc du Verger, avenue du Maréchal Leclerc 86100 CHÂTELLERAULT).

9 agences d’emploi (Randstad, Agentis, Adecco, Partnaire, Samsic Emploi, Crit, Groupe Morgan Services, Proman et AS Emploi) seront présentes et disponibles pour vous faire passer des entretiens de recrutement. Ayant des besoins en recrutement rapides dans des domaines d’activité et métiers divers, elles seront à l’écoute de tout profil, alors n’hésitez pas à venir !

Vous pourrez passer autant d’entretiens qu’il y aura d’agences d’emploi temporaires : il est donc nécessaire de se munir de plusieurs CV ! En 5 minutes, vous devrez présenter votre profil et vos compétences afin de tenter de décrocher un poste dans l’agence.

Aussi, des stands d’information seront à votre disposition : Pole Emploi et le FAF.TT vous apporteront les informations nécessaires sur le statut d’intérimaire et sur vos droits. Vous pourrez être conseillé(e) sur le fond et la forme de votre CV sur le stand CV tenu par des conseillers de la mission locale. Les volontaires en service civique de la mission seront à même de vous informer sur leur statut et sur ce que le volontariat peut vous apporter.

Action ouverte à tout public, sans inscription. Plus d’informations auprès de la Mission Locale Nord Vienne au 05 49 20 04 20 ou à l’adresse email contact@mlnv.fr



Mission Locale Nord Vienne