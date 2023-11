Don du sang Salle du Verdet Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Don du sang Salle du Verdet Libourne, 6 décembre 2023, Libourne. Don du sang 6 et 8 décembre Salle du Verdet Une collecte de sang de Libourne sera organisé le mercredi 6 décembre de 10h – 13h30 & 15h30 – 19h et le vendredi 8 décembre de 10h – 13h30 & 15h30 – 19h à la Salle du Verdet – Chemin de Toussaint Pour donner votre sang, vous devez vous inscrire sur le site suivant : https://dondesang.efs.sante.fr/ L’EFS appelle donc tous les citoyens de + de 18 ans, en bonne santé, à se mobiliser et à prendre RDV dès maintenant Salle du Verdet 12 rue Toussaint, 33500 Libourne Libourne 33500 Le Verdet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T10:00:00+01:00 – 2023-12-06T13:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Salle du Verdet Adresse 12 rue Toussaint, 33500 Libourne Ville Libourne

