Maine-et-Loire . Venez en famille participer à la fête du jeu à la salle du Vallon d’Or à Saint-Pierre-Montlimart le samedi 8 et dimanche 9 avril. Au programme :

– jeux de société

– jeux vidéos

– espace tout petits et structures gonflables

– blind test

– restauration sur place cdf.montrevault@hotmail.fr +33 7 50 60 57 30 Salle du Vallon d’Or SAINT-PIERRE-MONTLIMART Montrevault-sur-Èvre

