[Journée Franco-Allemande] Petit-déjeuner allemand ? Salle du val de l'Eyre, 22 janvier 2023, Le Barp.

Le Comité de Jumelage du Barp organise un petit-déjeuner sur le thème de l'amitié Franco-Allemande.

Salle du val de l'Eyre
Place du val de l'Eyre, 33114 Le Barp
Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Comité de Jumelage du Barp (33) organise un petit-déjeuner sur le thème de l'amitié franco-allemande.

RDV ce dimanche 22/01 à 9h30 à la Salle du val de l’Eyre au Barp. Plus d’informations à jumelagelebarp@gmail.com ou au 0789480216.

2023-01-22T09:30:00+01:00

2023-01-22T09:30:00+01:00
2023-01-22T11:30:00+01:00

