avec Isabelle BLÔ salle du toit du mot, Saint-Denis (93) Rue Courte salle du toit du mot, 93200 Saint-Denis, France [{« link »: « https://isablocontact7.wixsite.com/isabelleblo/post/mini-stages-d-accord%C3%A9on-diatonique »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39802 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Samedi 10 décembre 2022 à Saint-Denis, Une journée de stage pour les accordéonistes diatoniques niveau débutant-intermédiaire, de 10h à 17h, organisée autour de deux axes : du travail de technique instrumentale (diato en Sol/Do) avec des exercices pour mieux connaître son clavier et améliorer sa vélocité ; et du jeu d’ensemble pour s’exercer à jouer au sein d’un groupe (s’entendre et écouter autour de soi). Des temps de pratique collective alterneront avec du travail individuel. Supports de stage envoyés au préalable par e-mail une fois l’inscription et le paiement réceptionnés. Tarif : 45€ la journée de stage. Lieu : Salle du toit du mot, rue courte, 93200 SAINT-DENIS. (Plusieurs pièces ainsi qu’un coin cuisine équipé d’un micro-ondes. Prévoir son repas tiré du sac). Accès par RER D Saint-Denis ou Métro ligne 13 Saint-Denis Basilique. Comment s’inscrire ? Envoyez par e-mail ou par le formulaire de contact du site (lien ci-dessous) les informations suivantes : Nom, prénom, adresse e-mail valide pour recevoir instructions et supports avant le stage, téléphone, type d’accordéon diatonique (2 rangs ou plus, marque, éventuelles spécificités). Comment payer son inscription ? Par virement bancaire, ou par chèque à envoyer par courrier ou par PayPal à @isablo75 Informations, contact : https://isablocontact7.wixsite.com/isabelleblo/post/mini-stages-d-accordéon-diatonique source : événement Stage d’accordéon diatonique débutant intermédiaire à St Denis publié sur AgendaTrad

