Collecte de sang Salle du Tir au Vol Arcachon, 27 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Organisée par l’Etablissement Français du Sang, en partenariat avec la Ville d’Arcachon, et l’Amicale des Donneurs de Sang.

Pensez à porter une pièce d’identité. Stationnement gratuit..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 19:00:00. .

Salle du Tir au Vol

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Etablissement Français du Sang, in partnership with the City of Arcachon, and the Amicale des Donneurs de Sang.

Remember to bring an ID. Free parking.

Organizado por el Etablissement Français du Sang, en colaboración con la ciudad de Arcachon y la Amicale des Donneurs de Sang.

Acuérdate de llevar un documento de identidad. Aparcamiento gratuito.

Organisiert vom Etablissement Français du Sang in Zusammenarbeit mit der Stadt Arcachon und der Amicale des Donneurs de Sang (Blutspendervereinigung).

Denken Sie daran, einen Ausweis mitzuführen. Kostenloses Parken.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Arcachon