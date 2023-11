CONCERT DE NOËL : SCÈNEFONIA Salle du Tir – 4 Rue de l’Asile Lys-Haut-Layon, 10 décembre 2023, Lys-Haut-Layon.

Lys-Haut-Layon,Maine-et-Loire

La troupe de théâtre de Vihiers Pour de rire et pour de vrai du Foyer Culturel Laïque organise un concert de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle du Tir – 4 Rue de l’Asile VIHIERS

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Vihiers Pour de rire et pour de vrai theater group from the Foyer Culturel Laïque is organizing a Christmas concert.

El grupo de teatro Vihiers Pour de rire et pour de vrai del Foyer Culturel Laïque organiza un concierto de Navidad.

Die Vihiers-Theatergruppe Pour de rire et pour de vrai des Foyer Culturel Laïque veranstaltet ein Weihnachtskonzert.

