CONCOURS DE BELOTE Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons, dimanche 25 février 2024.

Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 13:30:00

fin : 2024-02-25 13:30:00

Vous aimez les jeux de cartes traditionnelles ? Vous connaissez la Belote ?

Vous aimez la stratégie et remporter des victoires dans une ambiance conviviale ?

Alors à vos agendas ! Cette après-midi ludique est faite pour vous !

Rendez-vous samedi 25 février à partir de 11h pour les inscriptions, et à 13h30 pour le début du concours, à la salle du Tilleul de Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Côté pratique :

– Inscription à partir de 11h le jour J ou via le lien ici,

– Le concours de Belote sera proposé sans annonce,

– Participation de 8,50€ par personne,

– De nombreux lots sont à gagner,

– Bar et restauration sur place,

– Information par téléphone au 06 74 40 66 02.

– l’intégralité des bénéfices sera reversé au profit des féminines U18F pour financer leur déplacement et leur tournoi aux Pays-Bas.

– Plus d’informations sur la page Facebook de l’association FC Retz ici

.

Salle du Tilleul

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



