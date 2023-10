SPECTACLE HUMORISTIQUE – GINETTE, LA REINE DES BOULETTES Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons, 24 novembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

Envie de rire aux larmes ? de passer une bonne soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale ? Cette soirée est faite pour vous ! « Ginette, la reine des boulettes » débarque à Saint-Hilaire-de-Chaléons !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:30:00. .

Salle du Tilleul Théâtre

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Want to laugh yourself to tears? Have a good time in a warm and friendly atmosphere? This is the evening for you! « Ginette, la reine des boulettes » comes to Saint-Hilaire-de-Chaléons!

¿Quiere reírse a carcajadas? ¿Quiere pasar una buena velada en un ambiente cálido y agradable? Entonces, ¡esta es su velada! « Ginette, la reine des boulettes » llega a Saint-Hilaire-de-Chaléons

Haben Sie Lust, Tränen zu lachen? Möchten Sie einen schönen Abend in einer warmen und freundlichen Atmosphäre verbringen? Dann ist dieser Abend genau das Richtige für Sie! « Ginette, die Königin der Knödel » landet in Saint-Hilaire-de-Chaléons!

