Randonnée pédestre du Foyer Rural de Tillou Salle du Tilleul Chef-Boutonne, 2 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Randonnée pédestre du Foyer Rural de Tillou

Samedi 2 septembre

Une randonnée pédestre semi-nocturne de 8 à 12 km.

Départ de 17h à 18h de la Salle des Fêtes du Tilleul.Salle du Tilleul à Tillou à Chef-Boutonne à partir de 17h

12€/adulte

7€/enfant -12 ans.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Salle du Tilleul

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Foyer Rural de Tillou walking tour

Saturday, September 2nd

A semi-nocturnal hike of 8 to 12 km.

Departure from 5 to 6 pm from the Salle des Fêtes du Tilleul.Salle du Tilleul à Tillou in Chef-Boutonne from 5 pm

12 per adult

7/child -12 years

Paseo por el Foyer Rural de Tillou

Sábado 2 de septiembre

Paseo seminocturno de 8 a 12 km.

Salida de 17:00 a 18:00 de la Sala de Fiestas del Tilleul. Sala del Tilleul à Tillou en Chef-Boutonne a partir de las 17:00

12 por adulto

7 por niño menor de 12 años

Wanderung des Foyer Rural von Tillou

Samstag, 2. September

Eine halbnächtliche Wanderung von 8 bis 12 km.

Abfahrt von 17 bis 18 Uhr von der Salle des Fêtes du Tilleul.Salle du Tilleul à Tillou in Chef-Boutonne ab 17 Uhr

12?/Erwachsener

7 /Kind -12 Jahre

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays Mellois