THÉÂTRE « VOUS AVEZ DE LA CHANCE » Salle du Théâtre La Chevallerais, dimanche 25 février 2024.

La Chevallerais Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25

La pièce de Patricia Haubé s’intitule “Vous avez de la chance ! ”. La troupe fera 12 représentations en février et mars. Les réservations auront lieu dans le hall du théâtre les samedis 27 janvier, 3 et 10 févrer de 9 h à 12 h et les mercredis 25 janvier et 1er février de 15 h à 17 h 30

Synopsis :

Antoine, hypocondriaque et de surcroît daltonien, est l’assistant quelque peu empoté de Pierre, architecte de renom. À la suite d’une erreur dans la transmission d’un dossier important, Antoine va mettre Pierre dans une situation embarrassante. Pierre va alors cumuler les mensonges pour essayer de rassurer Monsieur Marquis, son client visiblement remonté, et congédier Florence une maîtresse encombrante.

Salle du Théâtre rue du Théâtre

La Chevallerais 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-06 par eSPRIT Pays de la Loire