Concert – So’Lo Salle du théâtre Chiché, 6 octobre 2023, Chiché.

Chiché,Deux-Sèvres

Concert de chansons françaises et internationales.

Places assises. Réservations par téléphone au 07.66.76.99.70, du lundi au samedi de 17 h à 20 h..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Salle du théâtre

Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert of French and international songs.

Seating available. Reservations by telephone on 07.66.76.99.70, Monday to Saturday, 5 pm to 8 pm.

Concierto de canciones francesas e internacionales.

Asientos disponibles. Reservas por teléfono en el 07.66.76.99.70, de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00 h.

Konzert mit französischen und internationalen Chansons.

Sitzplätze. Telefonische Reservierungen unter 07.66.76.99.70, Montag bis Samstag von 17.00 bis 20.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Bocage Bressuirais