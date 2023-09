Concert dessin animé : Animaux totem Salle du Temps Libre Monein, 27 février 2024, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Dans un univers sensible et poétique, ce spectacle est une ode au vivant dans sa pluralité. Immergés dans une installation faite de gadgets et de machines astucieuses inspirées du début du cinéma d’animation, le duo Kôhba et Valentina Bencina se rencontrent autour d’un imaginaire qui anime et donne vie aux animaux. Kôhba distille son énergie rock chamanique dans une musique aux couleurs singulières, à la fois puissante et délicate, primitive et élaborée : une guitare électrique acérée, des doubles voix envoûtantes, une flûte traversière extravertie, des percussions issues de matériaux bruts, des instruments parfois inattendus. L’illustratrice, quant à elle, joue du crayon, du papier, du carton ; elle dessine, colore, découpe, colle, pour mettre ses personnages en mouvement.

Création originale musique : Emilie Decla, Médéric Grandet

Illustrations et dessins : Valentina Bencima.

Salle du Temps Libre

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a sensitive, poetic universe, this show is an ode to life in all its plurality. Immersed in an installation made up of gadgets and clever machines inspired by early animated film, the duo Kôhba and Valentina Bencina meet around an imaginary world that animates and gives life to animals. Kôhba distills his shamanic rock energy into a singularly colored music, at once powerful and delicate, primitive and elaborate: a sharp electric guitar, bewitching double voices, an extroverted transverse flute, percussion from raw materials, sometimes unexpected instruments. As for the illustrator, she plays with pencil, paper and cardboard, drawing, coloring, cutting and gluing to set her characters in motion.

Original musical creation: Emilie Decla, Médéric Grandet

Illustrations and drawings: Valentina Bencima

En un universo sensible y poético, este espectáculo es una oda a la vida en toda su pluralidad. Inmersos en una instalación compuesta por ingeniosos artilugios y máquinas inspirados en los inicios del cine de animación, el dúo Kôhba y Valentina Bencina se reúnen en torno a un mundo imaginario que da vida a los animales. Kôhba destila su energía de rock chamánico en una música de colores singulares, a la vez potente y delicada, primitiva y elaborada: una guitarra eléctrica afilada, dobles voces hechizantes, una flauta travesera extrovertida, percusión a partir de materias primas e instrumentos a veces inesperados. En cuanto a la ilustradora, juega con el lápiz, el papel y el cartón, dibujando, coloreando, recortando y pegando para poner en movimiento a sus personajes.

Creación musical original: Emilie Decla, Médéric Grandet

Ilustraciones y dibujos: Valentina Bencima

In einem sensiblen und poetischen Universum ist diese Aufführung eine Ode an das Lebendige in seiner Vielfalt. Das Duo Kôhba und Valentina Bencina taucht in eine Installation aus Gadgets und cleveren Maschinen ein, die von den Anfängen des Animationsfilms inspiriert sind, und begegnet sich in einer Fantasie, die Tiere belebt und zum Leben erweckt. Kôhba destilliert seine schamanische Rockenergie in einer Musik mit einzigartigen Farben, die zugleich kraftvoll und zart, primitiv und ausgefeilt ist: eine scharfe elektrische Gitarre, betörende Doppelstimmen, eine extrovertierte Querflöte, Perkussion aus rohen Materialien, manchmal unerwartete Instrumente. Die Illustratorin spielt mit Bleistift, Papier und Karton; sie zeichnet, koloriert, schneidet und klebt, um ihre Figuren in Bewegung zu setzen.

Musikalische Gestaltung: Emilie Decla, Médéric Grandet

Illustrationen und Zeichnungen: Valentina Bencima

