Théâtre musical : La Fontaine Unplugged Salle du Temps Libre Monein, 1 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Ce spectacle est né de l’envie de s’approprier les fables pour en faire des chansons.

En y infusant leurs sensibilités, leurs goûts et leurs questionnements actuels, les trois interprètes-auteurs-compositeurs ont écrit des chansons inspirées de La Fontaine comme des variations décapantes, originales mais toujours fidèles à l’esprit des Fables. Le Héron « fashion victim » veut s’habiller en IKKS, le Lièvre, en parfait love addict, séduit une Tortue asthmatique, le Corbeau, accro aux réseaux sociaux, est amadoué par un geek Renard rusé, Perrette se rêve en « Nouvelle Star » de variétés… e trio d’interprètes a écrit des chansons décapantes et fidèles à l’esprit irrévérencieux du grand fabuliste.

Par la Compagnie D.N.B.

Salle du Temps Libre

This show was born of the desire to appropriate the fables and turn them into songs.

Infusing the songs with their own sensibilities, tastes and current issues, the three singer-songwriters have written songs inspired by La Fontaine as original, scathing variations, but always faithful to the spirit of the Fables. The « fashion victim » Heron wants to dress in IKKS; the Hare, a perfect love addict, seduces an asthmatic Tortoise; the Raven, addicted to social networks, is seduced by a wily Fox geek; Perrette dreams of being a variety « American Idol »… he trio of performers have written songs that are both scathing and faithful to the irreverent spirit of the great fabulist.

By Compagnie D.N.B

Este espectáculo nació del deseo de convertir las fábulas en canciones.

Infundiéndoles sus propias sensibilidades, gustos y temas de actualidad, los tres cantautores han escrito canciones inspiradas en La Fontaine a modo de mordaces y originales variaciones, pero siempre fieles al espíritu de las Fábulas. La Garza, víctima de la moda, quiere vestirse de IKKS; la Liebre, perfecta adicta al amor, seduce a una Tortuga asmática; el Cuervo, adicto a las redes sociales, es seducido por un astuto friki de la Zorra; Perrette sueña con ser un « American Idol » de los programas de variedades… l trío de intérpretes ha escrito unas canciones mordaces y fieles al espíritu irreverente del gran fabulista.

Por Compagnie D.N.B

Diese Aufführung entstand aus dem Wunsch, sich die Fabeln anzueignen, um daraus Lieder zu machen.

Die drei Interpreten-Autoren-Komponisten haben ihre Sensibilität, ihren Geschmack und ihre aktuellen Fragen einfließen lassen und Lieder geschrieben, die von La Fontaine inspiriert sind, als schrille, originelle Variationen, die aber immer dem Geist der Fabeln treu bleiben. Der Reiher, ein « Fashion Victim », will sich in IKKS kleiden, der Hase, ein perfekter Love Addict, verführt eine asthmatische Schildkröte, der Rabe, süchtig nach sozialen Netzwerken, wird von einem schlauen Fuchs-Geek umgarnt, Perrette träumt von einem « Nouvelle Star » des Varietés… Das Interpreten-Trio hat ätzende Lieder geschrieben, die dem respektlosen Geist des großen Fabulisten treu bleiben.

Von der Compagnie D.N.B

