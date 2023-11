Livraison SPECTACLE à Domicile Salle du Temps Libre Mainsat, 13 novembre 2023, Mainsat.

Mainsat,Creuse

Livraison SPECTACLE à Domicile

Trois jeunes femmes, Julie, Manon et Céline parcourent la Creuse à pied et sont accueillies chez l’habitant pendant une randonnée de plusieurs semaines.

Leur but : créer un spectacle inspiré de leurs cheminements!.

2023-11-13 fin : 2023-11-13 . EUR.

Salle du Temps Libre

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



SPECTACLE Home Delivery

Three young women, Julie, Manon and Céline, travel the Creuse region on foot, staying in local homes for several weeks.

Their aim: to create a show inspired by their journeys!

SPECTACLE Entrega a domicilio

Tres jóvenes, Julie, Manon y Céline, recorren Creuse a pie y se alojan durante varias semanas con la población local.

Su objetivo: crear un espectáculo inspirado en sus viajes

Lieferung SPECTACLE nach Hause

Drei junge Frauen, Julie, Manon und Céline, wandern durch die Creuse und werden während einer mehrwöchigen Wanderung bei Einheimischen untergebracht.

Ihr Ziel ist es, ein Theaterstück zu kreieren, das von ihren Wanderungen inspiriert ist

Mise à jour le 2023-11-02 par Marche et Combraille en Aquitaine