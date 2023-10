EXISTE-T-IL DES VIES INDIGNES Salle du temps libre Léo Lagrange Limoges, 18 octobre 2023, Limoges.

Dans le cadre de la réflexion sur les conditions de fin de vie, l’ASP 87 (Accompagnement, Soutien, Présence en Soins Palliatifs en Haute Vienne) vous invite à la conférence du Professeur Eric FIAT, Maître de conférence, Agrégé de Philosophie, Expert scientifique à l’observatoire national de la fin de vie.

En cette période où l’on reparle de la nécessité des Soins Palliatifs, de la remise en cause de la Loi Léonetti et de la possibilité de reconnaître le droit « au suicide assisté », Eric FIAT nous invite à une réflexion autour de la dignité et plus particulièrement aux moments où nous sommes les plus vulnérables : l’avancée en âge, la maladie, la fin de vie.

Peut-on perdre notre dignité sous la pression de ce que nous subissons ? Est-elle affaire de circonstances, de génétique, de condition ?

Employé, souvent, à tort et à travers, le terme « dignité » peut prêter à confusion et permettre son instrumentalisation dans le débat actuel.

Le Philosophe Eric FIAT tente de lever cette confusion en lui redonnant son véritable sens.

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Salle du temps libre Léo Lagrange Esplanade blanqui limoges Limoges 87000

