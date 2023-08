Découvrez votre potentiel pour les métiers de la Sécurité ! salle du tapis vert à Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Découvrez votre potentiel pour les métiers de la Sécurité ! salle du tapis vert à Melle Melle, 29 septembre 2023, Melle. Découvrez votre potentiel pour les métiers de la Sécurité ! Vendredi 29 septembre, 09h00 salle du tapis vert à Melle Vous souhaitez changer de voie ?

Vous êtes attiré par le secteur de la Sécurité et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ?

Ou vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ?

Participer à une réunion d’information collective pour envisager votre avenir professionnel :

– rencontrez des professionnels du secteur

– découvrez les métiers et les opportunités d’emploi

– bénéficiez de propositions concrètes (immersion, formation…)

– Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation salle du tapis vert à Melle 7 rue du tapis vert 79500 Melle Melle 79500 Melle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T12:30:00+02:00

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T12:30:00+02:00 détection de potentiel orientation Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mellé Autres Lieu salle du tapis vert à Melle Adresse 7 rue du tapis vert 79500 Melle Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville salle du tapis vert à Melle Melle latitude longitude 46.223551;-0.141802

salle du tapis vert à Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/