Chomit didrouz, emañ é troiñ ! (partie 2) salle du Tanin, Pluvigner, 19 mars 2023, Pluvigner. Chomit didrouz, emañ é troiñ ! (partie 2) Dimanche 19 mars, 09h00 salle du Tanin, Pluvigner 5€ Dans le cadre de son concours de courts-métrage, Daoulagad Breizh, en partenariat avec Ti Douar Alre, vous propose de participer à un atelier kino – réalisation d’un court métrage dans un temps limité – animé par un professionnel : Laors Skavennek.

Le thème cette année est : tro ar bed / le tour du monde.

Stage animé sur deux journées, travail en équipes. salle du Tanin, Pluvigner 11 rue du Tanin Pluvigner Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00 Atelier T Douar Alre

