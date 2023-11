Marché de Noël Salle du stade Rosiers-d’Égletons, 3 décembre 2023, Rosiers-d'Égletons.

Rosiers-d’Égletons,Corrèze

Marché de Noël avec de nombreux artisans et exposants de gourmandises !

Présence du Père Noël de 15h à 17h.

Boîte aux lettres pour le pôle Nord.

Buvette (boissons chaudes et froides) et dégustation d’huîtres.

De 10h à 18h.

Renseignements : 06 08 53 72 66..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle du stade

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with lots of crafts and delicacies!

Santa Claus on hand from 3pm to 5pm.

Mailbox for the North Pole.

Refreshment bar (hot and cold drinks) and oyster tasting.

From 10am to 6pm.

Information: 06 08 53 72 66.

Mercadillo navideño con numerosos puestos de artesanía y delicatessen

Papá Noel estará allí de 15:00 a 17:00.

Buzón del Polo Norte.

Bar (bebidas frías y calientes) y degustación de ostras.

De 10.00 a 18.00 h.

Información: 06 08 53 72 66.

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Kunsthandwerkern und Ausstellern von Leckereien!

Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Briefkasten für den Nordpol.

Getränkestand (warme und kalte Getränke) und Austernverkostung.

Von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Informationen: 06 08 53 72 66.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières