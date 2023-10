Salon du Chocolat & des Gourmandises à Gradignan Salle du Solarium Gradignan, 27 octobre 2023, Gradignan.

Salon du Chocolat & des Gourmandises à Gradignan 27 – 29 octobre Salle du Solarium Entrée : Adultes / 5 €. Enfants (-10) / gratuit.

Le Salon du Chocolat est dédié au chocolat, au cacao et aux gourmandises. C’est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de chocolat !

Retrouvez pendant 3 jours, plus de 30 participants venus de Nouvelle-Aquitaine avec des grands noms de la chocolaterie. Le Salon du Chocolat propose pour toute la famille, un programme exclusif d’animations et d’événements :

Démonstrations de recettes

Défilés de robes en chocolat

Expositions et œuvres en chocolat

Atelier Chocolat pour les enfants

Atelier maquillage

Restaurant

Buvette

Salle du Solarium Salle du Solarium Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00

