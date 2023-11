Marché de Noël – Dimanche 10 décembre Salle du Séquestre Gratentour, 10 décembre 2023, Gratentour.

Marché de Noël – Dimanche 10 décembre Dimanche 10 décembre, 09h00 Salle du Séquestre Renseignement

Vous pourrez déambuler dans les allées afin de trouver des idées cadeaux, assister à la pesée de jambon ou encore vous régaler avec les délices de Noël qui vous seront proposés sur place. N’oubliez pas de faire la photo avec le Père Noël, et également un détour avec vos enfants aux animations proposées ! Un programme haut en couleurs et en festivités vous attend, avec de jolies surprises : alors réservez votre journée et venez vous émerveiller !

Entrée libre

Salle du Séquestre Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cfgratentour@gratentour.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T11:00:00+01:00

marché Noël