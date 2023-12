La Pause Musicale : janvier à avril 2024 Salle du Sénéchal Toulouse, 11 janvier 2024 11:30, Toulouse.

La Pause Musicale : janvier à avril 2024 11 janvier – 25 avril 2024, les jeudis Salle du Sénéchal Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Concerts gratuits les jeudis à 12h30

Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, la Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains.

Une programmation éclectique qui fait la part belle au jazz et aux musiques du monde, avec plusieurs clins d’œil à des festivals toulousains.

Programme

À savoir : le concert de Lehache (chanson folk jazz : guitare et voix) du jeudi 4 janvier 2024 se tient exceptionnellement à la Cave Poésie René Gouzenne.

Jeudi 11 janvier – Guilhem Desq

Heavy trad électro

Vièle à roue électronique et tambours traditionnels

Jeudi 18 janvier – Quatuor de clarinettes de l’isdaT

Accents rythmiques des Amériques à l’Europe

Avec : Laurine Bousquet, Emma Bullot, Romane Denis et Florent Lussan

Jeudi 25 janvier – Camille Laïly

Chansons poétiques jazz

Avec : Camille Laïly (Chant et composition), Hugo Corbin (guitares) et Nicolas Fleury (contrebasse et choeurs)

Clin d’œil à Détours de Chant

Jeudi 1er février – « Après le Théâtre »

Chansons d’Anne Sylvestre

Avec : Céline Pique (chant) et Philippe Gelda (piano)

Clin d’œil à Détours de Chant

Jeudi 8 février – Henri Maquet

Chansons Arlésiennes

Voix, guitaron valencian et quelques machines

Clin d’œil au Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionelles

Jeudi 15 février – Paamath & Jean -Paul Raffit

Afrique et Pyrénées-blues du monde

Avec : Paamath (chant) et Jean-Paul Raffit (guitare électrique, effets), invités Isabelle Bagur (flûte) et Eliot Saour (human beatbox)

Jeudi 22 février – Le Bureau D’Étude de la Chanson

Bilan de confidences

Avec : Chloé Lasne, Jeanne Peylet-Frisch (voix) et Gustave Carpène (voix et piano)

Jeudi 29 février – Davy Kilembé

Le langage des gens d’en bas (guitare, voix)

Jeudi 7 mars – Les Chansons des Rues

Paroles de Samih al Qassim

Avec : Soleïma Arabi, Samir Arabi (lectures), Mira Abualzulof (piano) et Lamar Elias (violon)

Clin d’œil à Ciné Palestine

Jeudi 14 mars – Cauldron

Musique celtique sauvage

Avec : Loïc Fanning (violon, voix, bodhran), Steffie Van de Wynckel (chant, danse, percussions) et Elie Gazel (guitare, choeurs)

Jeudi 21 mars – Les Trois Parfums

Musique traditionnelle asiatique

Avec : Huong Thanh (voix), Guo Gan (voix et erhu) et Fumie HiharaI (voix et koto)

Clin d’œil à Made In Asia

Jeudi 28 mars – Irina González invite Yaima Orozco & Migue de la Rosa

Chanson cubaine

Avec : Irina González (guitare, percussions, chant), Yaima Orozco (chant) et Migue de la Rosa (guitare, chant)

Jeudi 4 avril – Étudiants de l’isdaT

Influences espagnoles et brésiliennes

Avec : Louis Michaud et Robin Tahar (guitares)

Jeudi 11 avril – Chouf chansons « À l’attaque ! »

Avec : Simon Chouf (chant, guitares), Simon Portefaix (batterie) et Maïlys Maronne (claviers)

Jeudi 18 avril – Dadef Quartet

Jazz éphémère et durable

Avec : Raphaël Sibertin-Blanc (violon, kemençe), Simon Charrier (clarinette, clarinette basse), Guillaume Gendre (contrebasse) et Carsten Wienmann (batterie)

Jeudi 25 avril – Nothing Concrete

Multi styles eclectic-groove engagé

Avec : Fergus McKay (voix-compositions-guitare-trompette), Gaia Miato (contrebasse-voix-danse), Sylvie Romiguière (sax alto), Jane Batsford (clarinette-danse-voix), Lucy Southern (violon) et Christophe Dandieu (batterie)

Informations pratiques

Ouverture des portes à 11h45.

Tous les concerts débutent à 12h30.

Plus d’informations sur le site web de l’association APOIRC

Salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d'Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T12:30:00+01:00 – 2024-01-11T13:30:00+01:00

2024-04-25T12:30:00+02:00 – 2024-04-25T13:30:00+02:00

PauseMusicale

© DR