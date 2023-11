Concert Raphaël Feuillâtre Salle du Sénéchal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Concert Raphaël Feuillâtre Salle du Sénéchal Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse. Concert Raphaël Feuillâtre Vendredi 1 décembre, 20h00 Salle du Sénéchal de 12 € à 20 € Raphaël FEUILLATRE, considéré comme le nouveau visage mondial de la

guitare classique, fascine le public et les critiques par la profondeur

de ses interprétations, son éclatante virtuosité et la richesse de son

répertoire. Au programme : J.S. Bach – F. Couperin – J.Duphly

F. Tarrega – M.Llobet Solès –

A.Barrios Mangoré

A.Piazzolla – R. Dyens 1ère partie :

Amir HOSSEIN SHEYBANI du CRR de Montpellier Salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouseguitare.fr/page/155647-bienvenue »}] Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

