Toulouse La Pause Musicale : septembre à décembre 2023 Salle du Sénéchal Toulouse, 21 septembre 2023, Toulouse. La Pause Musicale : septembre à décembre 2023 21 septembre – 14 décembre, les jeudis Salle du Sénéchal Entrée libre et gratuite Concerts gratuits les jeudis à 12h30 Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, la Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains. Une programmation éclectique qui fait la part belle au jazz et aux musiques du monde, avec plusieurs clins d’œil à des festivals toulousains. Programme Jeudi 21 septembre – Marion Cousineau Chanson, slam, poésie

Guitare basse, voix Jeudi 28 septembre – Joanna Goodale Debussy en résonance

Piano, gongs, bols tibétains Jeudi 5 octobre – Duo Mélisande « Songbook » guitare guitares

Avec : Nicolas Lestoquoy (guitare manouche à cordes nylon) et Sébastien Linarès (guitare classique) Jeudi 12 octobre – Thibaud Dufoy Trio Jazz libre, actuel et assumé

Avec : Guillaume Prévost (batterie), Louis Navarro (contrebasse) et Thibaud Dufoy (piano) Jeudi 19 octobre – Swing Vandals Voyage en Méditerranée

Avec : Nadia Lombardo (chant), Alix Guerry (clarinette), Markus Thiel (accordéon), Tom Bernus (guitare), Luc Allieres (contrebasse) et Alex Sauvion (batterie) Jeudi 26 octobre – Turbo Zarico Feel-good music

Avec : Julien Bouchon (accordéon diatonique, mélodéon, chant), Adrien Sirdey (guitare électrique, grosse caisse, choeur) et Jean-Laurent Pernin (frottoir,caisse claire,choeur)

Clin d’œil aux 24 heures de l’accordéon Jeudi 2 novembre – Emmbo-Cano Chanson jazz-folk-blues

Avec : Emmbo (chant, contrebasse) et Philippe Canovas (guitares) Jeudi 9 novembre – Deepsankar Bhattacharjee Duo Râgas et Dhuns

Avec : Deepsankar Bhattacharjee (sitar) et Abhirup Roy (tabla) Jeudi 16 novembre – Mauve Amalvy en Duo Chanson poétique

Avec : Capucine Amalvy (clavier, guitare, chant, pad) et Pierre Planas (claviers, guitare, basse, choeurs, pad) Jeudi 23 novembre – Les Trois Âges Ciné-concert Buster Keaton-Och

Avec : Jean-Paul Raffit (guitare électrique, effets) et Olivier Capelle (voix, effets)

Clin d’œil à Synchro, festival de ciné-concerts Jeudi 30 novembre – Étudiant(e)s de l’isdaT Promenade musicale autour de l’Impressionnisme Jeudi 7 décembre – Cie Sur la Peau du Monde « Solamente Le Stelle » poésie tango

Avec : Alexis Palazzotto (bandonéon, textes, récitatif) Jeudi 14 décembre – Antoinette « Archipels » musiques apprivoisées

Avec : Julie Audouin (flûtes), Tony Leite (guitares) et Arnaud Rouanet (clarinettes) Informations pratiques Ouverture des portes à 12h.

Tous les concerts débutent à 12h30. Plus d’informations sur le site web de l’association APOIRC Ce rendez-vous fait partie des bons plans culturels pour profiter de l’offre culturelle toulousaine à moindre coût.

Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France

