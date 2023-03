Pause Musicale : mai et juin 2023 Salle du Sénéchal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pause Musicale : mai et juin 2023 Salle du Sénéchal, 4 mai 2023, Toulouse. Pause Musicale : mai et juin 2023 4 mai – 16 juin Salle du Sénéchal Entrée gratuite Concerts gratuits les jeudis à 12h30 Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l'heure du déjeuner, la Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains.

Une programmation éclectique qui fait la part belle au jazz et aux musiques du monde, avec plusieurs clins d’œil à des festivals toulousains. Programme Jeudi 4 mai – Hamraaz Traditions et créations, Iran et Arménie

Avec : Khordshid Dadbeh (tar et tanbûr) et Lucie Lelaurain (flûte, duduk) Jeudi 11 mai – Ensemble Myrtho « Au gré d’Eros », « Voyage amoureux sur des thèmes grecs, corses, français et séfarades »

Avec : Lætitia Marchangeli (chant, vielle à roue), Pierre Blanchut (santour, daf iranien, arrangements), Timothée Tchang Tien Ling (percussions traditionnelles arabes) et Raphaël Sibertin-Blanc (violon, alto, kemençe) Jeudi 25 mai – Etenesh Wassié Éthiojaz

Avec : Etenesh Wassié (chant) Mathieu Sourisseau (basse acoustique) et Sébastien Bacquias (contrebasse) Jeudi 1er juin – Z’Akoustick Bache en jazz

Avec : Albin Garnier (contrebasse), Quentin Buffier (guitare) et Jean-Sébastien De Cabarrus (guitare)

Clin d’œil à Passe ton Bach d’abord Jeudi 8 juin – Voyages avec l’Est Ensemble de saxophones de Toulouse

Avec : Paul Bourgarel (soprano-sopranino), Simon Régis (soprano), Jingjuan Huang (alto), Mary-Jeanne Lassalle-Brèthes (alto), Melchior Farudja (ténor), Léna Ducros (ténor), Maïa Messager (baryton), Victor Madrenes (baryton) et Olivier Masse (basse) Jeudi 15 juin – Mano Libre Joropo : musique des plaines colombo-vénézueliennes

Avec : Louise Septet (harpe, chant) et Clément Barbot (cuatro, contrebasse)

Clin d’œil à Rio Loco Jeudi 16 juin – Bia Ferreira Musica de Mulher Preta (voix, guitare)

Clin d’œil à Rio Loco Informations pratiques Ouverture des portes à 12h.

Tous les concerts débutent à 12h30. Plus d’informations sur le site web de l’association APOIRC Ce rendez-vous fait partie des bons plans culturels pour profiter de l’offre culturelle toulousaine à moindre coût.

Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d'Arc

