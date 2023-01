Concert Maéso Salle du Sénéchal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Concert Maéso Vendredi 27 janvier, 20h30 Salle du Sénéchal

gratuit

Ph production présente le concert de Maéso à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Ode celles ». Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d’Arc Maéso, un artiste qui réchauffe les cœurs et vous ramène à des tas de souvenirs grâce à sa pop mélodique.

Latin de Garonne, Maéso se retrouve dans des chansons aux accents du Sud qui respirent le soleil, un son qui chatouille les oreilles pour nous faire voyager.

