Les jeudis à 12h30, les Toulousains peuvent profiter d’une pause en musique salle du Sénéchal. Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d’Arc [{« link »: « https://www.detoursdechant.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/festivalflamencodetoulouse/ »}, {« link »: « https://lecatalogue.jimdofree.com/la-pause-musicale/ »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/sortir/culture-et-loisirs/bons-plans-culturels »}] Concerts gratuits les jeudis à 12h30 Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, la Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains.

La programmation est éclectique à souhait puisqu’elle couvre le spectre du jazz aux musiques du monde en passant par la chanson, le flamenco ou le classique. Programme 05/01 – L’Oiseau Ravage. Jazz déplumé . Avec : Charlène Moura (saxophone alto, voix, objets sonores) et Marek Kastelnik (piano) 12/01 – Charlotte Couleau. Chanson folk/jazz (piano, voix) 19/01 – Ensemble de clarinettes d’Occitanie. Inspiration Initiative H (Audrechy) . Avec : Gaël Pautric (direction), Stéphane Bacou (machines) et ECO (une vingtaine de clarinettistes) 02/02 – Samuel Covel. Chanson . Avec : Samuel Covel (chant, guitares) et Nicolas Del-Rox (batterie, percussions) . Clin d’œil à Détours De Chant 09/02 – Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto (kora, accordéon diatonique) 16/02 – Sten & Chardon. Les dossiers secrets de la chanson . Avec : Lucas Lemauff et Nicolas Vezzoni 23/02 – Hommage au grand Sonny Rollins . Avec : Olivier Temine (saxophone ténor), Akim Bournane (contrebasse), Ton Ton Salut (batterie) 02/03 – Dayazell. Musiques anciennes du monde . Avec : Isao Bredel (nyckelharpa, surpeti, chant), Guilhem Puech (tambour, tar, darbouka), Yann Righetti (cistre, oud) et Yann Voegel (ney, chalumeau, flûtes à bec, chant) 09/03 – Fred Paco. Chansons pop folk (guitare, voix) 16/03 – Hoya. Jazz du nord au sud . Avec : Floriane Tiozzo (chant, percussions) et Leandro Lopez-Nussa (guitares) 30/03 – Kéryda. Conférence-concert botanique . Avec : Sara Evans (harpe celtique, voix), Damien Papin (contrebasse, voix), et Sauge, Fougère, Lavande , Aloe Vera (musique) 06/04 – Laurent Rochelle « Prima Kanta ». Jazz de chambre . Avec : Laurent Rochelle (clarinette basse, sax soprano), Rébecca Féron (harpe électro-acoustique), Arnaud Bonnet (violon), Fanny Roz (voix) et Frédéric Schadoroff (piano) 13/04 – Yasuko Asuko Uyama-Bouvard & Sophie Dervaux. Jouent Vivaldi, Telemann et Boismortier (clavecin et basson) 20/04 – ¡Dolores! Un espectaculo total. Flamenco burlesque . Avec : Jean-Christophe Coutaud (Cie Spektra) . Clin d’œil au Festival Flamenco de Toulouse 27/04 – Quatuor Anches Hantées. Jouent la trop méconnue Fanny Mendelssohn . Avec : Nicolas Châtelain (clarinette), Sarah Lefèvre (clarinette), François Pascal (cor de basset) et Élise Marre (clarinette basse) Informations pratiques Ouverture des portes à 12h . Tous les concerts débutent à 12h30.

Plus d’informations sur le site web de l’association APOIRC

Ce rendez-vous fait partie des bons plans culturels pour profiter de l’offre culturelle toulousaine à moindre coût. Découvrez d’autres bons plans sur le site web de Toulouse – Mairie et Métropole.

