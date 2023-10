Caravane-Terre de jeux 2024 salle du séchoir à Tabac Coly-Saint-Amand, 25 octobre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Une occasion de découvrir les disciplines présentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques Sports collectifs, individuels et sports de pleine nature. Enfants âgés de 8 à 11 ans.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

salle du séchoir à Tabac

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An opportunity to discover the disciplines featured at the Olympic and Paralympic Games: team, individual and outdoor sports. Children aged 8 to 11

Una oportunidad para descubrir las disciplinas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos: deportes de equipo, individuales y al aire libre. Niños de 8 a 11 años

Eine Gelegenheit, die Disziplinen zu entdecken, die bei den Olympischen und Paralympischen Spielen vertreten sind Mannschaftssportarten, Einzelsportarten und Natursportarten. Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère