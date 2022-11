Rencontre Inter Folklorique avec La Berdindaine Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37)

Rencontre Inter Folklorique avec La Berdindaine Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37), 20 novembre 2022, . Rencontre Inter Folklorique avec La Berdindaine Dimanche 20 novembre, 13h30 Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37)

gratuit

avec Groupe Folklorique de Touraine, La Berdindaine Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37) 3, Rue de la Gaudellerie Salle du Saule Michaud, 37270 Montlouis-sur-Loire, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38907 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] animation par trois groupes de folklore : La Berdindaine, groupe folklorique de Touraine les danses Ecossaises de Chambourg-sur-Indre Violaine Lemaire-Cardoen et son groupe de danses irlandaises source : événement Rencontre Inter Folklorique avec La Berdindaine publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T13:30:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37) Adresse 3, Rue de la Gaudellerie Salle du Saule Michaud, 37270 Montlouis-sur-Loire, France Age maximum 110 lieuville Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37)

Salle du Saule Michaud, Montlouis-sur-Loire (37) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//