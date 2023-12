Estagi de chant occitan coma Émilie Manescau Salle du Rouvereau (Sent Mèrd) Saint-Méard, 13 janvier 2024 13:00, Saint-Méard.

Estagi de chant occitan coma Émilie Manescau Samedi 13 janvier 2024, 14h00 Salle du Rouvereau (Sent Mèrd)

Émilie Manescau

Bénéficiant depuis plusieurs années d’un fort ancrage dans le son polyphonique pyrénéen, cette enseignante aime à transmettre le patrimoine de ses montagnes. Alliant la puissance et la finesse de la technique vocale traditionnelle, elle propose un voyage en terre pyrénéenne.

C’est après avoir suivi un apprentissage classique aux conservatoires de Tarbes et Toulouse et après avoir obtenu une licence de musicologie qu’elle se tourne vers le chant traditionnel.

Elle intègre en 2009 le groupe féminin Daunas de Còr dans lequel naît une grande complicité vocale et se forme dès lors au conservatoire de Tarbes auprès de Pascal Caumont. Elle obtient par la suite son D.E. de chant traditionnel à l’ISDAT en se formant auprès de Xavier Vidal. Depuis une dizaine d’années, elle anime divers stages et ateliers de chant, et enseigne au conservatoire de Tarbes depuis 2011. Ses diverses expériences d’artiste-enseignante lui permettent de se forger un répertoire et une technique vocale mélangeant tradition et modernité.

Coma se passa-’quò ?

Le stage [sur inscription]

Oraris

Samedi 13 janvier : 14h30-18h30 (Accueil à partir de 14h)

Dimanche 14 janvier : 9h30-12h / 14h-16h30

Repas

Samedi soir : Repas sur place, auberge espagnole. Apportez de quoi manger (et vos assiettes & couverts) !

Dimanche midi : Repas chaud sur place, sur réservation – 15 €.

Per durmir

La commune de Châteauneuf-la-Forêt (à 8 km de Saint-Méard) loue des petits chalets à 68 € la nuit comprenant 1 lit double + 2 lits simples + 1 canapé-lit. Voir sur internet « Gîte de france Le Lac Référence : 87G5528 ».

Un gîte plein, ça vaut le coup ! Si vous souhaitez partager le gîte avec d’autres stagiaires, indiquez-le sur votre bulletin d’inscription. Nous ferons au mieux des possibilités.

Paiement sur place.

Pour toute autre formule d’hébergement : Office de Tourisme de Briance-Combade – 05 55 69 63 69

> Limité à 30 stagiaires.

> Tout public, occitanophone ou non.

La velhada [ouvert à tous]

Samedi 13 janvier

19h : Auberge espagnole – Repas + assiettes & couverts sortis du panier

21h : Concert « Nuda » d’Émilie Manescau – 6 €

Un bal-bœuf suivra au bon vouloir des musiciens présents.

Per ne’n saubre mai

IEO Lemosin – 05 55 32 06 44 – contact@ieo-lemosin.org

Salle du Rouvereau (Sent Mèrd) 4 le rouvereau 87130 Saint-Méard Saint-Méard 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T16:30:00+01:00

occitan pirenèus

IEO Lemosin