MINDLAG PROJECT + BREEDING CHAOS + KALVAIRE + BREAK THE VOID Salle du Roucas Vitrolles, 28 octobre 2023, Vitrolles.

CONCERT METAL CARITATIF CONTRE LE CANCER !

A l’occasion d’octobre rose, 4 groupes de metal se réunissent pour jouer bénévolement le samedi 28 octobre 2023 à la salle du Roucas à Vitrolles.

Avec l’accord et le soutien de l’association « Majic » et la MPT de Vitrolles toutes les entrées seront reversées à une ou des associations de lutte contre le cancer !

Présentation de la soirée et des 4 groupes présents dans l’ordre de passage :

20h : ouverture des portes

BREAK THE VOID :

Break The Void est un groupe de metalcore/hardcore fondé en 2018, avec Audrey à la batterie, Cédric à la basse, Lionel et Thomas aux guitares.

La formation a été complétée en 2021 avec l’arrivée de David au poste de chanteur.

Break The Void propose un savant mélange d’influences diverses, en allant de l’envolée mélodique jusqu’à la brutalité sans retenue, toujours en puisant dans de fermes racines metalcore.

Pour ne rien rater de notre actualité, retrouvez-nous sur :

– https://www.youtube.com/@breakthevoidofficial465

– https://www.facebook.com/breakthevoid

– https://www.instagram.com/breakthevoidofficial

KALVAIRE :

Kalvaire est un groupe de metal industriel fondé en 2023, le groupe est prêt à vous présenter sur scène leur premier album qui sortira en début d’année 2024. Melengeant son électronique et metal, Kalvaire ne vous laissera pas indifférent ! Etes vous prêts?

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100094891735898

BREEDING CHAOS :

Breeding Chaos est né pendant le confinement, de l’envie de 2 amis guitaristes de faire ensemble la musique qui les passionne depuis toujours. Grâce à Guitar Pro, ils se mettent alors à composer et échanger des titres originaux, mêlant brutalité, complexité et atmosphère morbide, dans la pure tradition du Death Metal.

Fin 2022, ils trouvent enfin la perle rare, Lucas, un batteur capable de donner vie aux morceaux composés. Peu de temps après, Malo les rejoint à la basse pour compléter le groupe.

Rapidement, ils travaillent plusieurs titres et enregistrent leur premier EP “Diffraction Matters”, en Février 2023. Un mois après, ils font leur premier concert réussi à Marseille, à l’Hôtel de la Musique. Fort de ce succès, le groupe est programmé au Festival Melting Point le 27 Mai à Aix-en-Provence. L’ambiance bouillante et le super accueil fait par le public laissent présager le meilleur pour la suite.

Breeding Chaos prépare déjà le prochain enregistrement et cherche de nouvelles dates pour faire un maximum de concerts et de festivals !

N’hésitez pas si vous voulez nous chroniquer, distribuer ou faire une émission radio, nous sommes toujours ouverts aux échanges et discussions.

Sur Bandcamp plus de 1000 écoutes des 4 titres de l’EP.

Sur Youtube plus de 700 vues sur nos 4 clips, et 1608 vues sur nos courtes vidéos.

Jé Lead Guitar

Bru Guitar Growls

Lucas Drums

Malo Bass

Chaos is coming

Contact

breedingchaos@gmail.com

Bandcamp

https://breedingchaos.bandcamp.com

Socials

facebook.com/breedingchaos.band

https://linktr.ee/breedingchaos

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-29T00:30:00+02:00

