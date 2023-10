Soirée Karaoké solidaire Salle du Riveau Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Soirée Karaoké solidaire Salle du Riveau Naintré, 10 novembre 2023, Naintré. Soirée Karaoké solidaire Vendredi 10 novembre, 19h30 Salle du Riveau Des produits = une entrée Ouverte à tous, cette soirée est organisée par le CCAS, La Barque, Le Secours Populaire, la MJC et Emmaüs.

1 produit* = une entrée

* Venir avec un ou plusieurs produits d'hygiène et d'entretien (brosse à dents, dentifrice, gel douche, lessive, prodduits d'entretien…) Salle du Riveau Rue de Chédeville 86530 Naintré

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

