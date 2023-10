Cyclo Cross Salle du Riveau Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Cyclo Cross Salle du Riveau Naintré, 8 octobre 2023, Naintré. Cyclo Cross Dimanche 8 octobre, 12h00 Salle du Riveau Horaires de départ :

12h : U9

12h15 : U11

12h30 : U13,

13h : U15,

Remise des récompenses

14h15 : U17,

15h : U19, access et séniors.

Restauration sur place. Salle du Riveau Rue de Chédeville 86530 Naintré Naintré 86530 près de l’ALSH Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 15 45 80 »}, {« type »: « email », « value »: « epicard@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T12:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Salle du Riveau Adresse Rue de Chédeville 86530 Naintré Ville Naintré

