Réunion d’information : Prévention des cambriolages et escroqueries 1 place d’Armes, 4 mai 2023, Orthez.

Seniors, soyez vigilants ! Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !

Quelles sont les bonnes conduites à tenir ?

Echanges sous forme de questions / réponses

Animée par le Correspondant Territorial de Prévention de la Gendarmerie d’Orthez..

1 place d’Armes Salle du rez-de-chaussée de la Mairie

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Seniors, be vigilant! For your safety, have the right reflexes!

What are the right behaviors to follow?

Exchanges in the form of questions / answers

Animated by the Territorial Correspondent of Prevention of the Gendarmerie of Orthez.

Mayores, ¡estén atentos! Por su seguridad, ¡tenga los reflejos adecuados!

¿Cuáles son las mejores maneras de comportarse?

Debate en forma de preguntas y respuestas

Dirigido por el Corresponsal de Prevención Territorial de la Gendarmería de Orthez.

Senioren, seien Sie wachsam! Für Ihre Sicherheit sollten Sie die richtigen Reflexe haben!

Welche Verhaltensweisen sind zu beachten?

Austausch in Form von Fragen und Antworten

Moderiert vom Correspondant Territorial de Prévention der Gendarmerie von Orthez.

