Marché de Noël salle du Rex Briouze, 20 décembre 2023, Briouze.

Briouze,Orne

De nombreuses idées cadeaux déco, terroir à découvrir lors de ce marché de Noël.

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 20:00:00. .

salle du Rex

Briouze 61220 Orne Normandie



Numerous gift ideas for home decor and local produce to discover at this Christmas market

Un sinfín de ideas decorativas y regalos locales para descubrir en este mercado navideño

Zahlreiche Geschenkideen für Deko, Terroir, die es auf diesem Weihnachtsmarkt zu entdecken gilt

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité