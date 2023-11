Théâtre « allez on danse » salle du Rex Briouze, 1 décembre 2023, Briouze.

Briouze,Orne

La troupe d’En Fer de la Ferrière aux Etangs présente la pièce « allez on danse ».

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . .

salle du Rex

Briouze 61220 Orne Normandie



The En Fer troupe from La Ferrière aux Etangs presents the play « allez on danse »

La compañía En Fer de la Ferrière aux Etangs presenta la obra « allez on danse » (vamos a bailar)

Die Truppe En Fer aus La Ferrière aux Etangs führt das Stück « allez on danse » auf

