6€

avec Multiprizh Salle du Restaurant Scolaire, Orchies (59) 66, Rue Jules Roch Salle du Restaurant Scolaire, 59310 Orchies, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40075 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le fest-noz d’Orchies revient pour sa 4e édition! Avec : Billiald/Blondel, Multiprizh, et les bretons du Duo Le Goff / Gautier! Et comme d’habitude: buvette et restauration de qualité sur place. Initiation à la danse à partir de 19h30. source : événement Fest-noz publié sur AgendaTrad

2023-03-18T19:30:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

