DÉCOUVERTE À VTT DU PATRIMOINE DE BULLY Salle du Repiel Bully, 16 septembre 2023, Bully.

Circuit découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT, le samedi à 10h, rendez-vous sur la plate-forme de la salle du Repiel.

NOUVEAUTÉ ! Partez à la découverte des croix et lavoirs de Bully en VTT et profitez d’une belle promenade à travers vignes, champs et hameaux. Un circuit de 15kms et 400m de dénivelé positif empruntant sentiers et routes, vous est proposé, (sans difficulté particulière). Accessible aux vélos électriques et classiques. Rendez-vous le samedi 16 septembre à 10h, sur la plate-forme de la salle du Repiel. Merci de venir avec votre vélo, casque, gourde et kit de réparation.

Salle du Repiel 10 Chemin du Repiel 69210 Bully Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Laroche Marie Agnes