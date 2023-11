Atelier de danse et de musique de La Virevolte Salle du Raveau, Saint-Vaast-de-Longmont (60) Atelier de danse et de musique de La Virevolte Salle du Raveau, Saint-Vaast-de-Longmont (60), 2 février 2024, . Atelier de danse et de musique de La Virevolte Vendredi 2 février 2024, 19h00 Salle du Raveau, Saint-Vaast-de-Longmont (60) / ATTENTION – NOUVELLE SALLE (Salle du Raveau, derrière la mairie de St-Vaast-de-Longmont) La Virevolte vous accueille, débutants ou confirmés, à venir partager le plaisir de la danse et de la musique traditionnelles. Vous pourrez (re)découvrir des danses collectives (cercles circassiens, gavottes, bravade, …) ou de couple (valse, scottish, mazurka, polka, …). Pas besoin d’être expert, tout le monde peut s’amuser, les pas sont expliqués à chaque fois. Ce sont des ateliers participatifs, le programme est donc défini le jour même en fonction des envies de chacun. Nous accueillons également avec grand plaisir les musicien(ne)s qui désirent jouer pour nous faire danser. On passe toujours un très bon moment dans la joie et la convivialité alors n’hésitez pas, soyez curieux, venez voir comment cela se passe ! source : événement Atelier de danse et de musique de La Virevolte publié sur AgendaTrad Salle du Raveau, Saint-Vaast-de-Longmont (60) 30, Rue d’en Haut

