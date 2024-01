L’émoi des Mots : Otxo Salle du Quillier Mouscardès, vendredi 22 mars 2024.

Mouscardès Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

MUSIQUE ACTUELLE VINTAGE DU FUTUR

Le duo Otxo est un terrain de jeu où s’opère la fusion de deux personnalités musicales à la fois très semblables et différentes. Maïder Martineau et Lolita Delmonteil sont toutes les deux des amou-reuses de la musique traditionnelle et populaire.

MUSIQUE ACTUELLE VINTAGE DU FUTUR

Le duo Otxo est un terrain de jeu où s’opère la fusion de deux personnalités musicales à la fois très semblables et différentes. Maïder Martineau et Lolita Delmonteil sont toutes les deux des amou-reuses de la musique traditionnelle et populaire. Chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses, leur musique a plusieurs visages: un mélange de leurs traditions d’origine, de la musique de leurs terres d’emprunts respectives et de leurs compositions originales.

EUR.

Salle du Quillier

Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans