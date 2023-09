Bourret Châtaignes salle du quiller Larrivière-Saint-Savin, 8 octobre 2023, Larrivière-Saint-Savin.

Larrivière-Saint-Savin,Landes

Rendez-vous à la salle du quiller à Larrivière Saint Savin pour le traditionnel Bourret châtaigne de L’association La Grange. Bal gascon et musique traditionnel avec Los Esvagats de l’Ador..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

salle du quiller

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous at the Salle du Quiller in Larrivière Saint Savin for the traditional Bourret châtaigne organized by the association La Grange. Gascon ball and traditional music with Los Esvagats de l?Ador.

Cita en la Salle du Quiller de Larrivière Saint Savin para el tradicional Bourret de castañas organizado por la asociación La Grange. Baile gascón y música tradicional con Los Esvagats de l’Ador.

Treffen Sie sich in der Salle du quiller in Larrivière Saint Savin zum traditionellen Bourret châtaigne des Vereins La Grange. Gascogne-Ball und traditionelle Musik mit Los Esvagats de l’Ador.

