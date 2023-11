Bal folk avec le duo Vargoz Salle du Queyron , Guillestre (05), 2 décembre 2023, .

Bal folk avec le duo Vargoz Samedi 2 décembre, 21h30 Salle du Queyron , Guillestre (05)

Bal folk du duo Vargoz dans le cadre d’une soirée théâtre-musique. Possibilité de nous rejoindre uniquement pour le bal, à 21h30.

20h : Spectacle Chaudun, la montagne blessée. Théâtre récit en musique à partir de 13 ans.

21h30 : Bal

Le duo Vargoz : Musiques de montagnes. Alpes du sud, Auvergne, Appalaches.

Le Duo Vargoz a été créé en 2017 par deux frères, Guillaume et Robin. Chacun explore les musiques et danses de traditions orales depuis une vingtaine d’années. Si le répertoire principal du Duo Vargoz est issu du territoire alpin, ils ont confronté leur regard avec de nombreux musiciens-chercheurs d’autres régions: Auvergne, Irlande, Piémont italien, Appalaches…

L’harmonica et le violon sont deux instruments populaires porteurs d’histoires et d’imaginaires. En jouant des airs patinés par le temps, ce duo cherche avec une énergie commune, sa propre liberté de jeu et une complicité avec les danseurs.

Guillaume Vargoz : harmonicas Robin Vargoz : violon, violon alto, voix, pieds

Le spectacle « Chaudun, la montagne blessée », compagnie du pas de l’oiseau/duo Vargoz :

Sur scène un pupitre, un raconteur et deux musiciens. Une histoire partagée. Celle de Chaudun, ce village de montagne en lutte pour sa survie. Une histoire d’effondrement et de reconquête qui raconte la rudesse du paysage et la force de la vie. D’après le livre de Luc Bronner.

Adaptation et jeu : Laurent Eyraud-Chaume / Musique – violon et harmonica : Duo Vargoz / Mise en scène : Amélie ChamouxDurée : 1h

Salle du Queyron , Guillestre (05) Place d’Italie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

